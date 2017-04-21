中信伍鐸先發 桃猿主場連勝終結者？
目前保持桃園主場開季9連勝的Lamigo桃猿， 今天(21日)仍在大本營迎戰中信兄弟，挑戰隊史更高主場10連勝，不過中信兄弟此役推出實力不錯的洋投伍鐸先發，預料是場硬戰。桃猿則推出林樺慶掛帥先發。
伍鐸本季4場先發出賽拿下2勝1敗，自責分率4.15，其中1勝就是四月十四日在洲際球場擊敗桃猿，這場比賽主投7局被 擊出7支安打，失4分，責失3分，拿下勝投，去年對戰成績為2勝0敗與4.41自責分率。
桃猿先發投手林樺慶這場比賽本季第2場先發，上一次也是對中信兄弟，主投6.1局，被敲出7支安打失掉3分，送出3次保送，其中還被陳家駒與張志豪轟全壘打，不過都是陽春砲，沒有造成失分擴大，最終是無關勝敗，生涯勝投尚未開張。不過他生涯與中信兄弟8場對戰自責分3.66，還算不錯，是本季前2場先發都對中信兄弟的主因。
(中時電子報)
關鍵字：中信
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。