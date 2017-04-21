中信伍鐸先發 桃猿主場連勝終結者？

伍鐸先發全力粉碎桃猿主場不敗神話。(資料照 季志翔)

目前保持桃園主場開季9連勝的Lamigo桃猿， 今天(21日)仍在大本營迎戰中信兄弟，挑戰隊史更高主場10連勝，不過中信兄弟此役推出實力不錯的洋投伍鐸先發，預料是場硬戰。桃猿則推出林樺慶掛帥先發。

林華樺慶扛先發，負起為桃猿爭奪主場10連勝重任。(圖：摘自CPBL官網)。

伍鐸本季4場先發出賽拿下2勝1敗，自責分率4.15，其中1勝就是四月十四日在洲際球場擊敗桃猿，這場比賽主投7局被 擊出7支安打，失4分，責失3分，拿下勝投，去年對戰成績為2勝0敗與4.41自責分率。

桃猿先發投手林樺慶這場比賽本季第2場先發，上一次也是對中信兄弟，主投6.1局，被敲出7支安打失掉3分，送出3次保送，其中還被陳家駒與張志豪轟全壘打，不過都是陽春砲，沒有造成失分擴大，最終是無關勝敗，生涯勝投尚未開張。不過他生涯與中信兄弟8場對戰自責分3.66，還算不錯，是本季前2場先發都對中信兄弟的主因。

(中時電子報)