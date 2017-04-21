巴黎槍擊事件 外交部啟動應變機制
法國巴黎於當地時間20日晚間9時許發生槍擊事件，據初步瞭解，一名男子乘車前往香榭大道，下車後對停在路邊的巡邏警車開槍，目前造成至少一名警察死亡，兩名重傷。外交部提醒我旅外國人注意自身安全。
外交部表示，法國歐蘭德總統隨即召開緊急會議，並於晚間11時許在總統府發表電視談話，嚴厲譴責恐怖主義，向死傷之警察致敬致哀。多位總統候選人除譴責暴力外，亦宣布暫停競選活動。
外交部稱，已於第一時間向法國駐台代表表示悼慰之意，外交部及駐法國代表處已啟動緊急應變機制密切注意本案發展，並與法國相關機關保持聯繫，確保我僑胞、旅法國人及留學生安全。
外交部說，目前暫無我國人遭受波及之訊息，並提醒赴法國旅遊國人，於出入公共場所、人潮眾多及搭乘公共運輸工具時應提高警覺，注意自身安全。
(旺報)
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