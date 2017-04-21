世界最重埃及婦女甩肉 兩個月內縮水250公斤

有「世界最重女人」之稱的37歲埃及婦女艾提減重前的模樣。（圖/截自YouTube）

艾提減重約250公斤後，精神顯得好多了。（圖/截自YouTube）

有「世界最重女人」之稱的37歲埃及婦女艾提（Eman Ahmed Abd El Aty）為了減重，遠飛印度接受治療，不到兩個月，她就減掉了約1/4噸。

艾提原本重500公斤，2月她到孟買接受緊急減重手術時，載她的飛機還經過特別改裝。

據法新社報導，由印度孟買賽菲醫院（Saifee hospital）提供的錄影顯示，她上個月接受成功的減重手術後，顯得十分愉快。

(中時電子報)