中市警埋伏車手 先逮恐怖情人

林男（中）跑進超商內想追打王女，幸好被許姓員警（左）制止。（盧金足翻攝）

王女（右）緊抓著許姓員警手臂，躲過恐怖情人的暴力相向。（盧金足翻攝）

台中市警察局第6分局西屯派出所警員許銘甫，在河南路一家超商內執行便衣埋伏勤務，聽到超商外有一對男女大聲爭執，女子邊啜泣邊快步走進店內尋求協助，員警現身制止，被害人王姓女子趕緊躲到員警身後，哭訴遭林姓前男友毆打，員警為防止林男再有攻擊行為，以自身阻擋，並將林男依法送辦，也協助王女申請保護令。

許姓員警到超商內執行便衣埋伏勤務，嚴防車手到超商內提款機犯案，不料，還沒逮到車手，卻聽到超商外有男女吵架的聲音，女子哭紅雙眼走進超商求助，員警立即上前關切，被害人25歲王姓女子急得躲到員警後面。

全身顫抖的王女哭訴，遭37歲林姓前男友毆打，隨後林男也表情憤怒地跟進超商，意圖走近被害人，員警為防止該男再有攻擊行為，區隔兩人距離，表明警察身分，告誡男子勿有攻擊行為，籲請雙方冷靜溝通，同時通知制服警力支援。

林男向警方供稱，因為王女要分手，他一直希望兩人復合，感情再繼續走下去，但王女連電話都不接，一時情緒失控才揮手打人。

但王女頭部與眉間都遭林男打傷，害怕會再次遭林男毆打，跑進超商後看到員警像找到救星，過程中始終抓著許員手臂，哭訴在路邊求救，但都沒有人出手相救，直到支援警察到場將林姓男子帶離後，她才鬆了一口氣。

王女對大他12歲的前男友，不願接受分手決定，到她公司樓下堵人，還以暴力相向，決定提告，警方訊後將林男依傷害罪嫌移送法辦，王女頻頻感謝員警救她脫險。

(中時)