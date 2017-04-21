台中義警常年訓練 為強化民防打拼

警察局第6分局分局長林樹徽感謝義警人員，共同為打擊罪犯努力。（盧金足翻攝）

警察局第6分局召集西屯區義警中隊常年訓練，課程內容精彩豐富，對協助警方執勤大有助益。（盧金足翻攝）

台中市政府警察局第6分局召集西屯區義警中隊全體成員，舉辦106年度義警西屯區中隊常年訓練，組訓義勇警察，提升協勤知能、統一觀念作法、培養工作默契，強化民防及治安能量，警力有限，民力無窮，一起維護治安。

義警西屯區中隊所屬西屯、何安、市政、協和、永福、工業區等分隊共186人全體成員到訓，課程安排「警察應用技術」、「生態保育」、「治安狀況分析及犯罪預防」、「協勤任務與相關法令宣導」等，課程內容精彩豐富。

警6分局表示，授課講師講解活潑生動，對義警人員協助警方執勤有莫大助益；分局長林樹徽也感謝義警人員，利用時間不辭辛勞協助6分局執行ATM詐欺車手埋守勤務，共同打擊罪犯，遏止詐欺(車手)案件發生，警民攜手維護西屯區治安。

(中時)