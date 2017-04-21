台南戶政事務所瘦身 37單位精簡為18個

台南市升格後全面進行戶政組織精簡檢討，將目前37個戶政事務所內部整合為18個機關管理，保留原37區戶政事務所服務據點，但由現行37位主任精簡為18位，一共精簡29名人力，但民眾權益不受影響，新組織7月3日上路。

民政局長陳宗彥強調，戶政服務據點不變、人員權益不變，甚至服務效能可以做得更好，他表示，這次戶政組織再造，只針對內部組織做精簡，包括37位主任剩下18為連同其他人力，共精簡29名人力，對外，仍維持既有的37個戶政事務所據點，各所也仍維持受理原有民眾服務，民眾完全不受任何影響。

陳宗彥說，內部組織改造是著眼於提升整體服務效能，他舉例，原本有些戶政單位僅3、4人，人力無法做有效調度，服務效率反而受到限制，此次組織改變再造，精實與活用人力，從民眾角度出發，完成一次到位的改造計畫。

(中時)