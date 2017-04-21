陳剛信轉台 任TVBS董事、副董、總顧問

陳剛信轉戰TVBS。（資料照）

陳剛信上個月閃辭民視副董職務後，TVBS今早召開董事會後宣布，陳剛信即日起出任董事，並經董事會敦聘為副董事長兼總顧問。新官上任後，他馬上巡視各部門，員工看到他出現，議論紛紛，也期待新長官大展伸手。

TVBS今早發出的聲明中指出：「陳剛信先生曾主掌華視業務部和節目部，民視成立後，被禮聘為執行常務董事兼總經理，綜理日常營運長達二十年，是民視收視和業績漸次攀升為無線台之冠的重要操盤手，尤其親自督導的戲劇製作，和由戲劇延伸出品牌商品的商業模式，開台灣電視業之先河，也為本土電視劇製作創造了永續經營的新局。」

(中時)