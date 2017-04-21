中市屢遭違法傾倒 警追出新竹環保犯罪集團送辦
保安警察第七總隊第三大隊第二中隊自去年10月起接獲通報，台中市海線及屯區多處偏僻空地共有9起違規傾倒廢棄物案，警方及環保人員在廢棄物堆中找跡證，追查出新竹1家合法廢棄物清除公司的郭姓男子，涉嫌以合法掩飾非法，將廢棄物委交吳姓環保蟑螂運中部地區非法傾倒，循線逮郭男等5人送辦。
保安警察第七總隊第三大隊第二中隊表示，去年10月起，密集在台中市的清水區、梧棲區、龍井區、烏日區及南屯區等地的偏僻空地，發現有9起傾倒廢棄物案。
經與台中市環保局稽查人員在廢棄物堆中找相關跡證，經半年循線追查，發現垃圾來源應為新竹，新竹1家合法廢棄物清除公司郭姓負責人涉有重嫌，疑為環保犯罪集團首腦。
警方調查，郭男向多家營建公司收購建築廢棄物，以合法掩護非法，開立不實清除文件，並買入合法廢棄物處理機構所提供的虛偽處理單據，再低價直接將廢棄物交給「環保蟑螂」吳姓駕駛，負責統籌載運到中部各地違法傾倒。
檢警見時機成熟在月前動員相關警力及環保稽查人員共30多名人力，兵分4路前往新竹市展開搜索，查扣帳冊、請款單等資料，逮捕43歲郭姓負責人及簡姓現場人員及3名司機，另涉案的吳姓環保蟑螂已亡故，將5人依違反廢棄物清理法等罪嫌送辦。
(中時)
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