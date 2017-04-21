瘋傳陸科技大亨密戀美歌手 第一狗仔給提示
近來許多娛樂圈的第一手消息，都是從大陸微博先傳出，如天王郭富城的婚事、S.H.E成員Ella誕子當媽等，昨(20日)晚間網上瘋傳某「大陸科技大亨」和「美國第一流行歌手」密戀，網友狂猜是搜狐CEO張朝陽與泰勒絲（Taylor Swift），但已被張朝陽否認，有「大陸第一狗仔」之稱的卓偉稍早則給出了提示。
昨深夜微博網友爆料，稱：「美國排名第一的流行歌星，正在與一位中國中年科技富豪交往中。如果幾個月後傳出婚訊，哈哈哈，世界要大亂了」，消息一出引發猜測，其中搜狐CEO張朝陽與泰勒絲被最多網友點名，張朝陽稍早駁斥：「It's a rumor！No taste for foreign women.（這是假傳聞，我的擇偶條件不是外國女性）」，更補充自己連泰勒絲是誰都不知道。
有網友詢問「大陸第一狗仔」卓偉：「知道是誰嗎？或者有沒有什麼線索？」他則回應：「我也聽說了，圈裡有人給了答案，但不能確定，猜猜這兩個人是誰：梅雨重逢獨木下，英國王子舉目觀」，其他圍觀網友亂猜：「小賈跟董明珠？」、「張朝陽，絕對是他，英文名查爾斯，和英國王子的名字一樣」、「雷軍和卡卡？」
(中時電子報)
關鍵字：泰勒絲
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