新北市民調66%認前瞻計畫分配不公
根據時報周刊最新民調，有高達66％的新北市民認為中央在前瞻計畫分配不公。對此，新北市長朱立倫表示，前瞻計畫不為個人，也不為今天的新北市府，是為全新北市民及台灣未來建設發展，民調結果是「市民最真實的感受」，呼籲中央要考量民眾需求及台灣發展。
朱立倫強調，前瞻計畫不是為個人，也不是為今天的新北市，是為全體新北市民及台灣未來建設的發展，中央應該考量市民需求及台灣建設發展，「跟朱立倫沒有關係，跟現在新北市政府更沒有關係」，但實際上這次並為得到計畫支持，民調結果就是市民最真實、直接的感受。
至於外界質疑新北市爭取前瞻不力？朱立倫也說，不管是市府或是中央、地方民意代表，都應該全力為新北市爭取前瞻建設，會共同努力。
(中時)
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