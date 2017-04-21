民進黨：蔣中正指示婦聯會經費列入預算

民進黨今拿出黨產會上周公布的調查報告及國民黨中常會會議紀錄，炮轟婦聯會，當年國民黨主席蔣中正批示，婦聯會等經費可正式列入預算編入，副總統陳誠則說，婦聯會的經費資料視為「國防機密」，任何人不得干預。婦聯會應盡速將相關資料提供給內政部，公權力也應進入介入。

民進黨副秘書長徐佳青說，民國47年國民黨中常會會議紀錄，總預算案內，情報局所列補助該會4千萬元，其中附列中華婦女反共抗俄聯合會（婦聯會前身）352萬元；民國50年國民黨中常會的會議記錄則顯示，國防部情報局大陸工作會報該年度給婦聯會跟華興育幼院720萬元；民國53年，國家撥付的款項中，由國民黨帶領轉發給婦聯會和華興育幼院；58年則給中華婦女反共抗俄聯合會400萬元、華興280萬元等。

徐佳青說，這些數據代表著國民黨與婦聯會的關係，都不是憑空產生的。每一份中常會紀錄都經當時兼任國民黨主席的總統蔣中正批示並指示。根據1952年到1971年的國民黨中央委員會常務委員會議資料，婦聯會的預算列於「大陸敵後工作項目」、「國防部情報局大陸工作」、「政府委辦工作補助費」等項目，由國民黨中央委員會代領轉發，國民黨作為婦聯會的白手套，婦聯會不是附隨組織，什麼才是附隨組織？

徐佳青表示，曾任婦聯會委員的鄭玉麗說過，婦聯會經費除了會費，早期還包括國防捐、教育捐，經費用在照顧軍眷及勞軍活動上，被視為國防機密，擔任委員近50年，從未看過財務報告。

民進黨發言人阮昭雄指出，婦聯會1967年在台灣省政府及省議會的同意下，以當時公告現值的7折，向台灣人壽購入台北市延平南路的房地產，而位於長沙街的社址是國防部用地，1973年行文要求國防部無償轉讓遭拒，仍續用至2006年始歸還國防部，婦聯會不是附隨組織做得到這些嗎？

民進黨發言人吳沛憶說，1953年國民黨設置婦女工作會，30個幹部中，就有21人身兼婦聯會幹部，高達7成重疊。婦聯會的業務之一是辦理國民黨黨工及眷屬的保險金，兩者怎麼會沒關係？

(中時)