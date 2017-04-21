食藥署證實 市售蛋品遭檢出戴奧辛超標2倍
衛福部食藥署今指出，在今年1月起，針對竹苗地區食品進行的戴奧辛背景值監測時，檢出一款雞蛋的戴奧辛含量高達5.2單位，較管制限值2.5單位超標超過一倍。相關單位目前已將源頭的3家蛋雞場，裡面的雞和雞蛋進行封存和禁止出貨，已出貨的蛋品均要求預防性下架。
食藥署食品組副組長許朝凱表示，遭檢出戴奧辛超標的雞蛋，採驗點在苗栗頭份的合成批發行，初步掌握該批發行的雞帶，是來自駿億、鴻章和財源（芳苑地區）等3家蛋雞場。
食藥署指出，針對上述3家蛋雞場的雞蛋和活禽，已和相關單位，進行7天的強制移動管制，禁止再度流向市面；至於上述3家生產、已流向市面的蛋品，將在24小時內、也就是明日下午3時前，完成預防性下架。
農委會表示，已針對疑似汙染源的禽場內活禽和雞蛋，進行7天移動管制和戴奧辛檢測，環保署將對禽場的環境介質（空氣、水、土壤和周邊植物）進行檢測，並就其鄰近地區進行環境調查。
林口長庚臨床毒物科主任顏宗海說，戴奧辛已被世界衛生組織列位確定致癌物，短期高劑量的暴露，會造成皮膚、肝功能的損傷，長時間低劑量的暴露，則會增加癌症、流產畸形、免疫功能受損的風險；他強調，由於戴奧辛是脂溶性，易存在內臟、肥肉和奶製品，民眾若多吃高纖蔬果，有助加速將戴奧辛將腸胃排出。
(中時)
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