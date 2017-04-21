假綁架真詐騙！ 警埋伏逮未成年車手

屏東里港警方得知老婦遭詐騙，在現場埋伏成功逮捕年僅16歲的車手(右)。（潘建志翻攝）

16歲的車手游嫌從桃園南下屏東作案。（潘建志翻攝）

屏東里港警分局新圍派出所警員林俊賢，20日巡邏經過鹽埔鄉新圍國小前時，見到1名老婦抱著牛皮紙袋在該處四處張望，直覺有異前往詢問，得知老婦遭人詐騙，立即通報所長李鴻銘等同仁至現場埋伏，利用被害人交付現金時，成功逮捕年僅16歲的車手。

警方調查，64歲康姓老婦日前接獲自稱林先生的來電，表示她兒子替人擔保，債務人已經跑路，要求康婦拿出80萬元替兒子處理，否則將對她兒子不利，要他斷手斷腳。

康婦半信半疑按照電話指示，提領了10幾萬元現鈔，與林男約在鹽埔鄉新圍國小前面交。所幸面交前遇到林員，與康婦面談後確認是詐騙案件，決定來個甕中捉鱉，在現場埋伏，果然順利逮到從桃園南下收取詐騙贓款的16歲游姓車手。

游嫌表示，他接到1名男子指示，只要到屏東向1名老婦拿東西，就會給他2到5千元的酬勞，還給他1支手機等待指示行動。游嫌20日凌晨依指示搭乘客運自桃園南下屏東，再搭計程車到鹽埔，隨即被警方逮捕。

游嫌辯稱並不知道是擔任詐騙集團車手，不過警方對其說詞心存懷疑，已調閱周圍監視器，過濾可疑人車，持續擴大追查是否有其他黨羽。康婦也不斷向警方道謝，保住了她的老本。

(中時)