「遊龍戲鳳‧崎家樂」30日到龍崎大啖鳳梨竹筍

龍崎區公所為鳳梨好筍季打頭陣，30日將於龍崎文衡殿舉辦「遊龍戲鳳‧崎家樂」活動。(曹婷婷攝)

鳳梨產季來臨，竹筍也零星上市，龍崎區公所配合一年一度「鳳梨好筍季」產業文化活動到來，30日將於龍崎文衡殿舉辦「遊龍戲鳳‧崎家樂」活動，率先為鳳梨好筍季打頭陣，當天除了美味鳳梨、竹筍提供選購，也推出龍崎在地私房料理，如鹹飯、草仔粿等別處品嘗不到的在地美食，歡迎民眾共襄盛舉。

龍崎區長蕭琇華說，去年的鳳梨好筍季活動，吸引超過2000人次參與，成功行銷在地農特產，今年延續去年推廣龍崎農特產品的初衷，當天活動精彩豐富，涵蓋鳳梨品系介紹、龍崎特色美食、竹編藝品等，另外，也舉辦搏杯比賽，頭獎為50吋液晶電視，有吃有玩還有機會贏得獎品。

龍崎國中也配合活動，師生一起攜手利用竹筍、鳳梨製作限定美味，展現師生手藝，也讓學生從中找到成就感，校長蘇恭弘說，配合月底活動，學生屆時也將義賣餅乾，所得捐給龍崎行善團。

(中時)