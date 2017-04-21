MLB》激鬥13局 遊騎兵再見安擊敗皇家

狄薛爾茲(中)13局下敲再見安，助遊騎兵擊敗皇家。(美聯社)

遊騎兵開季至今16戰僅獲6勝，難堪的於美聯西區墊底，貧打問題是主要原因之一，然而21日他們對戰皇家首戰，2連敗的他們渴望搶勝，但屢屢發動攻勢，卻總缺臨門一腳，不過投手群夠爭氣，7人聯手力保不失，最後鏖戰到延長第13局，靠小將狄薛爾茲(Delino Deshields)的再見安，1比0擊敗皇家止敗。

此役遊騎兵能拿下勝利，投手群發揮是一大關鍵。儘管此役先發凱許納(Andrew Cashner)投得跌撞，自找麻煩送出4次保送，讓自己在第1、第3局身陷危機，但都適時解危。他投完6局退場後，接手的6名後援投手也很爭氣，僅再被打出1支安打、1分未失，還聯手賞給皇家11次三振。

遊騎兵這一勝拿得驚險，又是打線出問題。面對皇家先發達菲(Danny Duffy)，第2、第3局皆上到得點圈，5下還進占三壘得分大門，最後卻都無功而返。達菲投完7.1局下場後，打線更沉默整整3局。

兩隊戰到13下，遊騎兵面對皇家崔維伍德(Travis Wood)，打線總算甦醒，先是蓋洛(Joey Gallo)1出局後揮出二壘安打；接著狄薛爾茲於2好1壞落後時，連打4顆界外、選掉2顆壞球纏鬥到滿球數，最後逮中伍德失投的紅中變速球，掃出左外野平飛安打，外野手守得深遠來不及回傳，讓蓋洛一路衝回本壘，得到致勝分。

「蓋洛打得很棒，我想盡可能延續攻勢！」狄薛爾茲此役之前，本季首安都還沒出爐，這場比賽扛先發9棒左外野手，也僅是他今年第4度擔起先發重任；沒想到不但第1支安打，就是價值連城的再見安打，「我感覺掌握了一切，真要說的話，就是不知道他會投什麼球。」

儘管狄薛爾茲今年打擊不振，10個打數吞下6次三振，不過他能在上場打擊時，持續保有想與投手一搏的旺盛鬥志，讓遊騎兵總教練班尼斯特(Jeff Banister)為之讚賞，「狄薛爾茲吞了不少三振，但這次打擊對他而言意義非凡！」最後狄薛爾茲也用這支關鍵安打，回應教頭的信任。

(中時電子報)