參選台北市長？ 朱立倫：沒有這回事

新北市長朱立倫21日面對媒體詢問是否參選台北市長，他則表示，沒有這回事。（池雅蓉攝）

新北市長朱立倫日前在2018台北市長初選民調中表現不俗，僅小輸現任台北市長柯文哲，面對媒體詢問參選意願，朱立倫則表示，「沒有這回事」，對他來說只有把新北市努力做好。至於是否支持哪位國民黨主席參選人？朱則回應，都是好朋友，但期待能在選舉過程讓大家看到希望，不要再有負面新聞。

朱立倫說，對他來說只有把新北市長全力、認真、努力做好，這是所以市民所期待的，也是目前每天工作最重要的目標。

至於媒體詢及，國民黨主席6個參選人的選舉號次今(21)日出爐，有沒有比較支持、看好哪位參選人？朱立倫則說，每位都是好朋友，都跟大家加油，但強調期待選舉過程中，能給大家看到新的希望，「不要再有負面新聞」。

(中時)