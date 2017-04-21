廈門保生大帝到金門 全島5天遶境大熱鬧
「2017金門平安祈福季」今（21）日展開全島遶境活動，來自大陸廈門白礁慈濟宮的保生大帝金身，在兩岸千餘位信眾的虔敬簇擁下，首站跨海前進小金門離島巡安。主持令旗交接儀式的陳福海縣長強調，這項大規模宗教交流象徵「兩岸和平」、「兩岸一家親」，也為金門規畫中的兩岸國際醫療專區，帶來健康喜樂的福音。
來自大陸廈漳泉29座供奉保生大帝的宮廟，今天一早陸續「小三通」登陸金門，五彩旌旗蔽空，震天鑼鼓響徹雲霄，穿著簇新衣衫的善男信女魚貫上岸，五顏六色將水頭碼頭妝點得熱鬧滾滾。
陳福海縣長帶領縣府一級主管，列隊恭迎廈門白礁慈濟宮的保生大帝金身，在安座儀式後將祈福令旗交接給烈嶼鄉（小金門）鄉長洪成發，隨即分批再自水頭碼頭出發，搭船迤邐前進小金門。
烈嶼鄉保生大帝廟以隆重的聯合敬獻大典迎駕，由金門縣長陳福海與目前也是烈嶼保生大帝廟主祀的洪成發鄉長共同主持，在象徵神明與信徒互沾好彩頭，寓意「步步高升」、「發利萬金」和「消災解厄」的「三通炮」傳統儀式後，在當地信眾的虔敬徒步隨香下，展開全島首站遶境巡安行程，隊伍綿延1公里餘，沿途鞭炮聲此起彼落，十分熱鬧。
在為期5天的遶境巡安中，廈門白礁慈濟宮的保生大帝金身將走遍大、小金門5鄉鎮的主要宮廟包括烈嶼鄉保生大帝廟、金寧鄉中堡寶靈殿、金城鎮北鎮廟、金沙鎮萬安堂、金湖鎮保護廟，另有各鄉鎮14座廟宇也將出動陣頭迎駕祈福。25日在瓊林村保護廟舉行金門各界聯合獻敬大典，並由陳福海縣長再將祈福令旗傳遞給白礁慈濟宮後，全程才告一段落。
擔任遶境總指揮的陳福海縣長表示，這項大型宗教交流活動象徵「兩岸和平」、「兩岸一家親」，在天地人神的庇佑和同喜祈福下，讓已褪去「戰地」色彩的金門，不只是全國第1幸福島嶼，更因為醫神保生大帝的蒞臨，也為規畫中引進高端醫療設施，成立金門兩岸國際醫療專區，帶來健康、和平與喜樂的福音，並讓金門在行銷宗教文化與觀光特色方面，都成為兩岸的一大亮點。
(中時)
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