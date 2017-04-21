中市青農讓小番茄聽音樂 汁多味甜！
長得一臉明星樣的青年農民胡志宏，種田有一套，種出「聽音樂小番茄」，汁多味甜，大受歡迎。農業局今年2月推出「輔導國產農產品創新加工補助試辦計畫」，他也申請參加，希望以加工農產品分散風險，在沒有作物的季節，能在市場搶商機。
胡志宏擁有建築碩士學位，原先在台南從事房仲業，後來希望轉換跑道，因緣際會來到妻子故鄉台中開始務農。
「我完全沒有農業背景，從零開始學習！」胡志宏是台中市府首創青年議會的第一屆青年代表，希望為農民、農業發聲，以創新想法突破農業的老舊形式。
胡志宏和傳統農友不一樣的是，因為自己愛音樂，讓自己種植的小番茄聽輕音樂，音樂是否有助長效果？他說，看著小番茄從綠色果實，逐漸轉成為鮮艷欲滴的紅色外觀，小番茄有音樂相伴，長成快樂健康的小番茄，吃起來特別甜美。
現在他研發果汁酵素，做出漸層顏色的純天然健康果汁，提升農業價值，種植農作物不使用農藥，透過生物防治資材及費洛蒙來達到生態平衡，生產出健康安心的農產品，更成立「囍朵農創」行銷平台推廣農產，讓農業變得很文創。
農業局長王俊雄表示，胡志宏來自台北，非農二代或農業科系畢業，今年2月市府推出「輔導國產農產品創新加工補助試辦計畫」，他也積極參與，青年農友打拚的精神，為農業注入生力軍。
(中時)
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