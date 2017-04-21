第四台傳輸線鞭3歲兒 人母判刑1年

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林姓人母僅因3歲兒半夜哭鬧，去年2、3月竟兩度拿第四台傳輸線鞭打親生骨肉，後來阿姨發現林童身體有明顯外傷，報警驗傷。高雄地檢署認定，林母涉犯成年人故意對兒童傷害罪，兩次犯行合併判徒刑1年，案可上訴。

(中時)