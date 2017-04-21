遠雄集團：大巨蛋停工是柯文哲責任
對於台北市長柯文哲昨（20）日說到，大巨蛋有一半出現鏽蝕，需要除鏽，一切都是遠雄的責任，並不是他的責任。遠雄企業團今（21）日發表正式聲明直指：「大巨蛋停工，就是柯文哲的責任。」大巨蛋迄今被市府勒令停工快要兩年，已耗費龐大的成本，遠雄一定尊重高等法院的裁決，進行修繕維護大巨蛋，但不容市長卸責。
遠雄企業團發言人楊舜欽表示，「停工，就是柯文哲市長的責任！」、「性能審查延宕，就是柯文哲市長的責任！」、「不尊重協議和第三公正單位，就是柯文哲市長的責任！」、「有沒有按圖施工自有法院定奪，不是市長說了算！」、「大巨蛋遠雄可以不蓋，但柯文哲你的責任不能不擔！」
遠雄聲明，大巨蛋之所以被勒令停工近兩年，就是柯文哲市長的責任。昨（20）日遠雄巨蛋公司應議會要求，開放工區供議員及媒體瞭解修繕維護工項，同時表達遵照高等行政法院裁示進行施工，以期面對即將到來的防汛期讓市民可以放心，立意良善的行程，柯市長竟說出「這不是我的責任」。身為市長推諉卸責，對於市長的說辭，遠雄無法接受。
遠雄炮轟指出，當時104年5月20日市府勒令大巨蛋停工，根本是整個市府為了幫柯文哲市長誣陷大巨蛋，來配合演出。當天早上10點，柯文哲市長說因為誣衊「一身酒氣」脫口而出，要求大巨蛋「先停工再說」，所以要市府勒令停工；下午16:30，發函通知遠雄，有81處未按圖施工要求限期改善變更補件；但到了晚上20:00，卻以未改善完成而勒令大巨蛋停工。
楊舜欽表示，「市政府荒謬至極的行為，就是柯文哲市長的責任。」
(工商)
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