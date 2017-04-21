接獲死亡詛咒訊息 男星嗆:連邏輯都沒有

黃豪平為服兵役，暫時告別演藝圈。(圖/本報系資料照)

黃豪平從《超級模王大道》節目出道，接著獲邀擔任《綜藝玩很大》關主，人氣可說扶搖直上，上個月為了服兵役暫別演藝圈，但仍定期在臉書與粉絲分享近況，不過最近屢次收到死亡訊息，讓他忍無可忍直接在臉書上怒斥。

黃豪平PO出死亡訊息內容 。(圖/黃豪平臉書)

黃豪平ＰＯ出死亡訊息內容，主要要求收到訊息的人，２４小時內必須傳給３０個人家裡才不會鬧鬼，如果不把訊息傳給其他人，媽媽會在５０天後被車撞死，還表示相當靈驗大家不要不當一回事，對此黃豪平則相當不以為然，表示從不介意收到連鎖信，就算收到也不會照指示傳出去，只不過重視邏輯觀念的他，對於不傳出去家人是「五天內死」還是「五十天後死」？對此疑點可說滿腹疑問，最後更嗆明「傳的時候能把邏輯整理一下嗎」，也呼籲所有人勿再輕信這東西。

(中時電子報)