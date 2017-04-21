球王莫瑞、瓦林卡 雙雙爆冷出局
當今球王莫瑞(Andy Murray)蒙特卡羅大師賽大爆冷門，16強賽不敵世界排名第24的西班牙維諾拉斯（Albert Ramos-Vinolas），莫瑞賽後顯得懊悔，對自己表現十分不滿，直言生涯從未輸過這麼多局過。
決勝盤開賽還一度取得4比0領先，莫瑞隨後卻遭對手倒趕4局追平，最終6比2、2比6、5比7遭逆轉，16強止步，這也是莫瑞自3月印地安泉賽次輪意外輸球後首場大賽，未料再度出師不利。
莫瑞說，「我從未輸過這麼多局。但我今天的確許多球落點都不佳，做了錯誤決定，接下來也會跟我的團隊檢討。」布達佩斯網賽和巴塞隆納網賽，莫瑞還不確定是否參賽，目前只確定會在馬德里網賽出賽。
同樣跌破眾人眼鏡的，還有世界第3「瑞士二哥」瓦林卡(Stan Wawrinka)，他兩個4比6不敵烏拉圭奎瓦斯（Pablo Cuevas），瓦林卡坦言失望，並承認自己紅土疏於練習，「我的雙腿移動沉重，也代表我紅土欠缺練習，必須趕在馬德里網賽前做好準備。」
(中時電子報)
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