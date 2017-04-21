蘭花屋升級版「能源教育館」供電竹科打造綠色城市
台積電與國立交通大學合作，結合雙方智能、綠能資源，打造國際級綠色環保建築「台積電交大能源教育館」，由太陽能發電玻璃、水資源回收、智慧環控整合建置而成，不僅自給自足，更貢獻多餘電力給園區，作為台灣綠能教育展示基地，落實綠色城市願景。
2015年4月，由台積電文教基金會董事長曾繁城代表與交通大學簽署合作備忘錄，攜手打造「台積電交大能源教育館」，以綠核、藍色天際線、能源住宅為核心的「蘭花屋」升級版。交大表示，蘭花屋是交大團隊，為解決台灣城市屋頂違建，重新建構青年居住而發想，榮獲法國綠建築競賽殊榮。
台積電表示，能源教育館透過強化結構設計、環保建材升級、智慧環控整合建置而成，具備完善中央電腦智慧系統，藉由水資源回收、太陽能發電玻璃，不僅自給自足，更貢獻多餘電力給園區，兼備環保概念，期許透過實際參與互動，提升大眾對永續綠能與智慧生活的想像。
21日在台積電新竹廠區，舉辦能源教育館開幕儀式，交大指出，今年6月將正式對外開放，採網路預約方式，民眾只要下載「能源教育館」APP至手機，由系統自動發送參訪者專屬條碼QRCODE，即可感應入場，並有專員導覽參觀，了解永續建築的設計思維與運作。
台積電副董事長曾繁城表示，政府將綠能科技產業推動方案，列為5大產業創新計畫之一，這次台積電、交大聯手打造台積電交大能源教育館，盼未來串連竹科的台積教育綠園區、中科台積生態綠園區、以及南科的台積生活綠園區，創造3大園區綠能發展軸線，為社會大眾帶來永續能源的體認。
(中時)
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