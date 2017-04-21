標榜「泰舒服」 泰國女大生觀光來台賣淫

應召集團在line中刊登的訊息。（葉書宏翻攝）

應召集團在line中刊登的訊息。（葉書宏翻攝）

警方獲報前往查緝，羅塔正在幫32歲王姓嫖客服務。（葉書宏翻攝）

24歲泰國籍女大生羅塔（音譯）與37歲女子布依（音譯）本月以觀光名義來台2周，接受應召集團安排，在新北市中和區保健路某民宅內從事性交易，中和警分局日前獲報前往查緝，當場查獲羅塔正在幫32歲王姓嫖客服務，布依則待在另一間房，警訊後依違反社會秩序維護法將3人裁罰，擴大清查幕後應召集團。

警方調查，羅塔為學生身分，就讀泰國某大學，布依則是大學畢業生，兩人並不認識，但是都透過綽號「媚姊」的女子安排來台，一抵達台灣就有專人專車接送至新北市中和區。

應召集團在各大論壇、網路社群、Line通訊軟體中刊登「泰舒服全新泰國紓壓」，標榜前後殘廢澡、按摩、無膜音樂課、登頂服務等。

32歲王姓嫖客日前在論壇中發現訊息，主動與應召集團聯繫，在新北市中和區保健路某民宅內接受羅塔服務時，遭警方查緝。

羅塔與布依都否認有性交易，僅坦承有半套手工服務。羅塔供稱，因為錢掉了，得知媚姊有在媒介，才會與她聯繫。警方在房間內查獲20幾個保險套證物。3人訊後依違反社會秩序維護法裁罰。

(中時)