廣州郵輪港擠身全球 旅客將達75萬
目前廣州市南沙區新郵輪母港碼頭，正在加速建設，預計2019年新碼頭正式投入運營，將可停靠世界最大郵輪，並將配套免稅商城、高端餐飲等，屆時年旅客通過預計可達到75萬人次，將成為南沙的全新城市地標以及廣州海上國際門戶港。
相關人士指出，南沙郵輪母港預計2018年完工，2019年運營。隨著2019年新碼頭正式投入運營，屆時年旅客通過預計可達到75萬人次。南沙郵輪碼頭綜合體總投資170億元，相當於廣州東、西兩塔的投資總額。
南沙郵輪母港航站樓建築設計突顯地標性和昭示性。設計理念以「鯨舟」立意，建築造型靈感來源於飛躍而起的鯨魚。四棟塔樓高低錯落沿江一字排開，統一協調，創造出優美的城市濱江天際線，並力求營造廣州水上國際門戶的標誌形象。
此外，南沙旅遊局也將發展南沙濱海旅遊，建成「香港機場—南沙快船」海運通道。以南沙遊艇會為試點，推動穗港澳游艇自由行，施行穗港澳游艇「兩地牌一證通」出入境便利化政策試點。
(旺報)
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