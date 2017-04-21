以價制量 紐約擬漲菸價至每包近400元

美國紐約市府擬調漲菸價至每包約400台幣。（達志影像/Shutterstock）

隨著各地禁菸政策愈來愈嚴格，不久的將來，紐約市將成為全美菸價最昂貴的城市。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）宣布，將調漲每包香菸售價從現行的10.5美元（約318.4台幣）至13美元（約395台幣），藉由以價制量的手段，配合多種政府公開宣導與活動，逐步讓紐約市變成全面禁菸的大都會。

據今日美國新聞（USA Today）報導，紐約市長白思豪日前出席禁菸活動時宣布，市府將研擬調整香菸售價，將現行每包10.5美元（約318.4台幣）的售價，大幅調漲為13美元（約395台幣），不僅讓紐約成為全美國菸價最高的都市，更想藉由高價政策讓民眾逐漸「戒菸」。這個方案包含5項措施，包含全面禁止藥妝店販售香菸、強制要求住宅大樓制定吸菸規定、減少香菸零售商、限制管控電子菸的銷售，以及調漲所有菸草產品的最低售價。白思豪市長更喊出，「紐約人的健康受到威脅，香菸將是我們頭號敵人！」

現任紐約市長白思豪。（達志影像/Shutterstock）

對於市長的提案，紐約市健康委員會也表態支持，並期望該法案施行後，能在三年內將大蘋果的「菸民」從90萬人降低至16萬人。但也有不少人並不看好，畢竟在當前交通如此便利的年代，紐約市單方面調漲菸價，老菸槍仍可透過各種管道，無論是開車去紐澤西州（New Jersey）、或搭火車前往麻州（Massachusetts），從周邊各州取得一包僅需7至8美元（約212至242台幣）的香菸，依然無法減少或降低紐約的「菸害」。

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(中時電子報)