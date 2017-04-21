以價制量 紐約擬漲菸價至每包近400元
隨著各地禁菸政策愈來愈嚴格，不久的將來，紐約市將成為全美菸價最昂貴的城市。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）宣布，將調漲每包香菸售價從現行的10.5美元（約318.4台幣）至13美元（約395台幣），藉由以價制量的手段，配合多種政府公開宣導與活動，逐步讓紐約市變成全面禁菸的大都會。
據今日美國新聞（USA Today）報導，紐約市長白思豪日前出席禁菸活動時宣布，市府將研擬調整香菸售價，將現行每包10.5美元（約318.4台幣）的售價，大幅調漲為13美元（約395台幣），不僅讓紐約成為全美國菸價最高的都市，更想藉由高價政策讓民眾逐漸「戒菸」。這個方案包含5項措施，包含全面禁止藥妝店販售香菸、強制要求住宅大樓制定吸菸規定、減少香菸零售商、限制管控電子菸的銷售，以及調漲所有菸草產品的最低售價。白思豪市長更喊出，「紐約人的健康受到威脅，香菸將是我們頭號敵人！」
對於市長的提案，紐約市健康委員會也表態支持，並期望該法案施行後，能在三年內將大蘋果的「菸民」從90萬人降低至16萬人。但也有不少人並不看好，畢竟在當前交通如此便利的年代，紐約市單方面調漲菸價，老菸槍仍可透過各種管道，無論是開車去紐澤西州（New Jersey）、或搭火車前往麻州（Massachusetts），從周邊各州取得一包僅需7至8美元（約212至242台幣）的香菸，依然無法減少或降低紐約的「菸害」。
★中時電子報關心您：吸菸有害健康！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。