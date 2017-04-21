方文琳喜慶「雙喜臨門」 鉛筆美腿太逆天
方文琳和于冠華離婚10年，今年初于冠華再婚，方文琳隔月自曝：「我要的是一份像家人般一輩子永不變的感情，而不是膚淺的你愛我、我愛你。」最後喊出「也感謝你的守護」又刪除，被質疑有新歡，昨(20日)她在臉書分享「雙喜臨門」，還秀出令人羨慕的鉛筆纖腿，成為一大亮點。
孝順的方文琳昨透露下午起床後刻意跟母親說要出門，其實她是為了替過生日的母親準備驚喜，白天兒孫打來給方媽媽祝福，但得知方文琳不回來吃晚餐了，方媽難掩失望之情，方文琳說：「她一定心想...怎麼今天我還出門又沒回家吃飯？雖然她老人家老是說不要過不要過！又沒在過什麼生日！但其實有幫她過，她還是會很開心的。」
昨晚方文琳帶著蛋糕回家，讓方母又驚又喜，穿著短褲的方文琳也大方秀出纖直美腿跟媽媽來個溫馨合影，方文琳最後更補充：「今天雙喜，另外一喜是恭喜小女兒可以進入她想要唸的大學了！」網友也獻上祝賀：「文琳媽生日快樂，壽比南山」、「太棒了，好消息滿滿」。
(中時電子報)
關鍵字：方文琳
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