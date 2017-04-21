歐冠巴士爆炸案嫌犯落網 想放空股票牟利

多特蒙德球隊巴士上周遭炸彈襲擊，事發後警方在現場拉起封鎖線。（美聯社資料照）

多特蒙德足球隊巴士上周在歐冠賽事遭到爆炸襲擊，28歲的「炸彈客」21日上午在德國南部的巴登符騰堡地區落網。德國聯邦檢察官辦公室透過聲明表示，嫌犯製造這起爆炸案，疑似要藉此放空多特蒙德股票，從中牟取利益。

聯邦檢察官也公布了犯罪手法，疑犯先在飯店預訂了4月9至13日、4月16到20日兩個時段，因為這是歐冠8強兩個回合的比賽時間，抽籤前還不知道多特主場是哪個回合，才先訂了兩個時段。

德國警方在巴士爆炸案附近進行搜索。（美聯社資料照）

至於攻擊多特球隊巴士的3顆土製炸彈，裡面則塞滿了7公分長的鐵釘，其中一根在距離爆炸點250公尺外找到。聯邦檢察官表示，3顆炸彈在正確的時間引爆，但第2顆的放置處離地面約1公尺高，威力沒有完全釋放。

幸運的是，爆炸原本可能造成更嚴重的結果。在多特隊巴最後一排的座位頭靠上，找到一根從炸彈中噴出的鐵釘，而多特的當家門將柏奇（Roman Burki）、後衛巴特拉（Marc Bartra）都坐在最後一排，幸好最後僅巴特拉手腕、手臂受傷。

德甲多特蒙德足球隊巴士，在往球場的路上遭炸彈襲擊，造成側後方擋風玻璃破裂。（美聯社）

嫌犯在爆炸點附近放了3封同樣的信，假冒為伊斯蘭激進組織所為，企圖誤導偵辦方向，但德國檢警並未上當。而在金融單位提供疑似有洗錢活動的相關情資後，本案終於有了具體進展。

巴登符騰堡州的聯邦反恐部門在21日上午逮捕嫌犯，將以試圖謀殺、製造爆炸與加重傷害等罪名起訴。多特終於可以放下這兩周驚魂未定的忐忑心情，只是疑犯牟利不成，「普魯士大黃蜂」在歐冠已遭法甲摩納哥兩回合6比3淘汰出局。

(中時電子報)