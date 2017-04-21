籃球》不再是MVP情人 高天麟樂當熱血教頭

高天麟(右一)如今最希望的，就是當1名可以幫助年輕球員開拓籃球道理的教練。(黃及人攝)

一轉眼時間，昔日演出偶像劇「MVP情人」紅遍半邊天的「安古」高天麟，已經改任南澳高中教練5年多了，如今34歲的他，也是1個6個月大女兒的老爸，回想過往至今，高天麟說：「我仍然堅持在自己的夢想當中！」

回顧高天麟的球員生涯，從HBL人氣王，到扮演「高興」陷入籃球、影劇兩難窘境，到後來突然離開緯來獵人，接著改到金酒打了3季SBL，最後毅然退役，回到家鄉的南澳高中擔任教練，他的人生充滿戲劇性與話題性。

「我到現在仍很懷念在SBL戰場打球時光，可惜我現在打不動了，否則我還想回去試試，」高天麟21日帶領南澳高中參加中道中學外語部運動會活動時表示，「不過當前我最想做好的，還是努力幫助家鄉弱勢小孩把球打好。」

昔日「宜中4劍客」如今各有發展，高天麟當高中專任教練，林志隆是咖啡連鎖店老闆，王男桂在中道中學外語部擔任教練，僅剩陳國維1個人還在SBL拚戰，高天麟認為，那是因為陳國維還在堅持他的夢想，就是打球！

「我當然很羨慕國維可以繼續打球，不過我也堅持在自己的夢想當中，」高天麟笑著回答，「如今我的夢想是擁有一份穩定的工作，繼續能在南澳高中教球，然後生活重心可以放在家庭上面，好好照顧我的老婆、女兒。」

但受到天時、地利與人和等條件因素影響，位處偏遠鄉間的南澳高中，每年的招考球員，都成高天麟最頭痛的問題，「像是兩年前我們闖進高中乙級8強，隔年我們卻連1個新生都找不到，球員都在問我怎麼會這樣！」

如今高中球員的不易管教，也讓高天麟傷透腦筋，「以前我們打球時沒什麼好玩的，哪像現在3C商品如此發達，高中球員不太可能把心思專注在訓練上面，更重要的是他們比較不懂『規矩』，有時連尊重都不會。」

可是就算面臨如此艱難的處境，高天麟卻沒打算放棄過教練這個職位，畢竟南澳每年陣中至少有半數以上球員，是來自單親或低收入的原住民家庭，無論如何安古都想幫助這些小球員，能夠有機會找到屬於自己的舞台。

「我慢慢朝著不只在乎成績的目標邁進，幫助照顧那些沒舞台的小球員，讓他們可以享受高中打球時光，甚至帶領他們在籃球這條路上，開拓出自己的道路！」看來高天麟如今不再是MVP情人，而是1名認真負責的熱血教練了！

(中時電子報)