臨江大道伸至新塘 分擔廣州交通壓力

作為廣州又一條重要的東西向城市主幹道，臨江大道將東延至增城區新塘鎮。臨江大道東延線（新塘─魚珠段）規劃，近期開始招標。未來臨江大道有望成為，新塘鎮通往廣州市中心的交通主幹道。

臨江大道和花城大道、黃埔大道平行，是天河區最南側一級主幹道兼城市景觀道路。由於臨江大道在車陂路「斷頭」，而且與幾座跨江大橋銜接不便，交通量相對比較小。

根據招標公告，臨江大道擬繼續東延到增城區新塘鎮。目前增城新塘及南部區域至廣州中心區的道路通道主要有四條，因穿行黃埔中心城區，車速較低，部分通道繞行較遠，服務不便。增城新塘往廣州市中心城區的道路交通聯繫通道運作已趨近飽和，需要新的道路分擔交通壓力。

該規劃的重點於道路中心線兩側各100公尺的範圍，規劃期限為2017─2030年，規劃方案研究要提出新塘至廣州中心區的沿江走廊方案、關鍵節點的概念方案，為後續工程設計提供指導依據。

(旺報)