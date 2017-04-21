直島靠工藝扭轉城市 林智堅：經濟是文化的僕人
新竹市長林智堅21日前往日本直島「朝聖」，品味這座集結安藤忠雄、妹島和世、西澤立衛、草間彌生等大師級建築名家，如何從煉銅小島成為藝術界世外桃源。他讚嘆直島隨處散發文化魅力，竹市靠科技造就發達經濟，但文化不能被遺忘，「經濟是文化的僕人」。
林智堅參訪知名建築師安藤忠雄在設計的地中美術館，品味安藤忠雄以充滿實驗性的手法為空間布局，沿山勢將建築與自然融而為一，藏在地下的藝館乍看像碉堡，卻充分掌握光線變化，充滿神秘感，館內收藏莫內、Walter De Maria、James Turrell等名家作品，令人大開眼界。
位在瀨戶內海的直島，20世紀初以煉銅業著稱，被視為「工業島」，但隨著產業沒落，留下環境汙染及人口外流等問題。
林智堅表示，直島在政府與民間企業合作下，邀請安藤忠雄、妹島和世、西澤立衛、草間彌生等知名建築師與藝術家進駐，藉由當代藝術與傳統文化的融合，展現直島「建築、藝術、自然」共存的獨特魅力，讓工業島搖身一變成為「藝術島」。
香川縣知事濱田會造，也專程抽空前來拜會，兩人相談甚歡，並期盼兩市有更多交流機會。
(中時)
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