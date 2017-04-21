魚米之鄉 拚農業新契機》走遍全台近百家有機場 夫妻打造「開心農場」

桃園打造農業城市，到農博順遊當一日農夫，採摘有機季節蔬菜。(圖/簡怡欣攝)

黃建成與江文幼走訪國內外近百家有機農場，打造「零廢料」的完全農場。(圖/簡怡欣攝)

超商茶葉蛋一顆10元，但桃園有農場光是一顆雞蛋就要價25元，甚至沒預訂就買嘸。2017桃園農業博覽會明(22)日將開放試營運，桃園一處有機農場再度成為亮點，不只販售農場生產的有機雞蛋、有機蛋糕，也能親自採摘有機蔬菜，讓遊客在夫妻倆打造的「開心農場」，體驗當一日農夫。

佔地4甲地的有機農場，一入門即可見草皮、柵欄造景，是由黃建成與江文幼一手打造的「開心農場」。夫妻倆原先主業是種植景觀草皮，在10年前決定把公司轉型為有機農場，走訪國內上百家有機農場、及赴日本、泰國等與台灣氣候相似國家，學習有機農場技術，秉持「多一個人吃有機，就會多一塊有機的土地」，把農場定位為「零廢料」的完全農場，也是國內唯二的有機畜產認證農場。

農場內飼養約1萬隻雞，平飼放牧的法國品種伊莎蛋雞活力十足。(圖/簡怡欣攝)

黃建成與江文幼非常好客，夫妻倆對於自家產品侃侃而談。(圖/簡怡欣攝)

用有機雞蛋熬煮的茶葉蛋要價30元，是超商茶葉蛋的3倍價，但亞洲植產有機農場堅信「多一個人吃有機，就會多一塊有機的土地」。(圖/簡怡欣攝)

如何讓農場達到「有機」與「零廢料」？黃建成說，從種植草皮產業走向有機農場困難點不在於噴不噴灑農藥，而是理念的堅持，如農場內平飼放牧約1萬隻雞，僅有飼料進口美國有機黃豆、與台灣農民契作有機玉米，而雞隻排泄物、破蛋便是有機蔬菜的堆肥，不使用化學肥或藥物，最後賣向不佳的蔬菜則也是雞群的飼料，建構起一座循環農場鏈，如今有機蔬菜除了提供當地校園營養午餐，也銷往生機園地棉花田等。

從有機雞蛋、有機蔬菜到有機麵包、滴雞精，夫妻倆對於自家產品侃侃而談；有機麵包使用有機原料，包括有機雞蛋、有機奶油與一般麵包就有6到20倍成本價差，但也因此成功打出「不老麵包」名號，現在二代子女也不時協助農場運作，就讀美術設計的女兒負責行銷包裝、麵包製作，而剛退伍不久的兒子也能獨立帶領遊客認識園區、採摘有機蔬菜，打造出一家人的「開心農場」。

(中時電子報)