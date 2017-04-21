發現台灣驚嘆號》 人生轉機! 「賭一把」的年輪蛋糕

遭資遣的工程師韓上育，努力做出糖霜年輪蛋糕，也開創屬於自己的事業！ (中視新聞提供)

包覆糖霜年輪蛋糕，遭資遣工程師尋轉機！台灣僅此一家的「糖霜年輪」，做起來費時費工；老闆韓上育要做出不規則的火焰形狀，外層要像餅乾酥脆，內層又得軟綿像蛋糕一樣，靠手工淋麵糊，他站在300度的烤箱前，一站至少一個小時…

蔡宗賢(左)顏邑丞(右)吃苦當吃補，重新定義椅子的工藝之美！ (中視新聞)

中視《發現台灣驚嘆號》，記錄台灣年輕人不服輸的衝勁。原本擔任工程師的韓上育，因公司營運出了問題，他被資遣另尋工作。換了新公司，但新老闆要求他常駐大陸工作。他很困擾，因為不想和妻兒分隔兩地。這時候一通電話，翻轉了他的人生。先前資遣他的老闆，找他投資年輪蛋糕店，儘管對糕點完全不懂，他決心賭一把。不僅學做台灣找不到，技術相當高的糖霜年輪，他還負起開店壓力。

一開始，糖霜年輪費工.成本高.銷售差，比不過一般蛋糕，他的老闆又動了想關門的念頭，但韓上育說服老闆，「寧願辛苦一陣子，不要辛苦一輩子」，韓上育硬是把糖霜年輪，做到入選前十大伴手禮，營業額逐步提升，也開創屬於自己的事業！

「改頭換面」的椅子 惺惺相惜男兒氣魄！年輕人堅持理想，不負青春。家具製造廠第二代的蔡宗賢Sam，他的父親經營45年傳統產業，歷經輝煌與衰退期；他想透過創意和努力，讓台灣家具產業復甦；這樣的觀念，剛開始不被家人認可；他騙爸爸說，要到美國念一年英文，結果他考進紐約帕森設計學院，一去六年。

回國後，Sam全心投入家具製造業，他找來在紐約的同學顏邑丞Lawrence一起創業；兩人分別遇到父親蒼老，及金融海嘯衝擊，家道中落的經濟危機。但他們邊做邊學，從搬家工到工程師，吃苦當吃補，聯手打造自有品牌。他們發想製作的椅墊 椅背和椅腳，

各部位零件多達148種，因為他們，椅子的定義開始動搖，來自Sam與Lawrence，夢想打造的烏托邦，打破了傳統製造的刻板模式。兩個年輕人的創意，獲得文化部頒發文創之星創意加值賽工藝設計類亞軍，接下來，他們還要把台灣的工藝之美，推向國際市場…

中視新聞台《發現台灣驚嘆號》

４月23日 (日) 晚間８點 首播

4月24日 (一) 上午11點 重播

4月29日 (六) 下午5點 重播

(中時電子報)