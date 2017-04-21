俄海軍開建武裝破冰船 開創全球先河
共同社報導，俄羅斯海軍為確保在北冰洋的權益，19日開始建造裝備飛彈和艦炮的巡邏用破冰船。俄羅斯海軍總司令科羅廖夫在紀念儀式上稱，「今天是守護我們北極圈之船的生日，多功能武裝破冰船的建造是俄羅斯海軍史上的重要里程碑」。
俄國防部去年4月訂購了2艘武裝破冰船。在聖彼得堡的造船所建造，依照合同於2020年年底交船。
負責建造的軍工企業透露，該船全長約110公尺，排水量8500噸，能應對厚度1.5公尺的海冰。船上可載60至110名兵員，除戰鬥和巡邏行動外，還能展開海洋資源監視、其他船隻的航行支援、救援活動和運輸。船上還可起降直升機和無人機，並搭載2艘軍用快艇。
第1艘巡邏用破冰船將以前蘇聯的北極考察家「伊萬･帕帕寧」的名字命名。北極蘊藏著豐富的海底資源，隨著全球變暖造成海冰減少，作為新航路也備受關注。俄羅斯正專注於增強軍力，去年俄羅斯海軍破冰船下水，為約45年來首次新建。本月又公開了在北冰洋法蘭士約瑟夫地群島新設的大規模軍事基地影像。
(旺報)
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