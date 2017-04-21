睿澤企業研發玉蘭花香氛片 供玉蘭花阿姨販售

新北市副市長葉惠青與僑委會委員長吳新興、經濟部中小企業處長吳明機、睿澤企業總經理黃祺娟等人共同位觀光工廠剪綵揭幕。（陳俊雄攝）

睿澤企業研發給玉蘭花阿姨販售的玉蘭花香氛片。（陳俊雄攝）

全國第一家以香氛產品為主題的觀光工廠─睿澤企業「亞洛美精靈國度」，於今日上午正式開幕。新北市副市長葉惠青說，許多玉蘭花阿姨穿梭車陣，都是為了要趕快賣出3天就凋謝的玉蘭花，因此瑞澤企業總經理和公益團體合作開發玉蘭花香氛片，販售的玉蘭花阿姨也從原本的2位增加到70位。睿澤企業總經理說黃祺娟期許，有朝一日也能為這些玉蘭花阿姨辦尾牙。

睿澤企業(Aromate)於1996年創立，總經理黃祺娟當年是因為老闆跑掉才街首創業，起初從簡陋的客廳和車庫空間起家，擴建至4,400坪的三鶯廠區，至今已成全亞洲最大的汽車芳香劑和居家香氛產品的領導製造品牌，產品行銷全球且佔將近3%的市占率。

葉惠青說，睿澤企業投入經營觀光工廠，取名為「亞洛美精靈國度」，並賦予觀光工廠教育、公益、商品和環保(ECOS)四大目標，其中公益部分為協助弱勢的玉蘭花小販，特別與不同知名文創品牌合作推出特殊造型的香氛片供玉蘭花阿姨販售，目前已有70位阿姨販售。

黃祺娟則表示，她在偶然收到從花蓮的朋友提供的柚子精油希望協助販售，因緣際會下跨入精油產業。投入研發製作玉蘭花片，希望有朝一日也能為這些玉蘭花阿姨辦次尾牙，感謝她們穿梭車陣的危險與辛勞。

葉惠青表示，新北市領先全國針對有意轉型的廠商提供經費補助，並導入政府資源及專業規劃服務。「亞洛美精靈國度」為新北市第27家由傳統工廠轉化為寓教於樂性質的產業觀光景點。目前本市觀光工廠及產業文化館涵蓋美食、磁磚、金工、服飾與衛生教育等多元層面，一年創造一百萬人次的遊客量，未來將擴大辦理觀光工廠的輔導範圍，納入更多具特色的地方產業及企業文化館，以提供民眾更具特色與文化內涵的旅遊新方向。

(中時)