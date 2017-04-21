連3屆鄉長涉貪 新竹五峰鄉民：又來了
新竹五峰鄉長秋振昌疑因向廠商索賄，今（21日）遭羈押禁見，他也是連續3屆涉貪的五峰鄉長，前2任鄉長秋賢明、葉賢民分別因經費核銷不實、喝花酒向廠商索賄遭判刑，如今又傳出秋振昌涉貪，鄉民搖頭「又來了！」
64歲的秋振昌曾任五峰鄉第11屆鄉長，1994年連任失利後，轉往雪霸國家公園管理處擔任解說員。上屆鄉長葉賢民在2012年爆出喝花酒、向廠商索賄的醜聞，鄉公所近半主管均涉案而離開鄉公所，當時由於葉賢民連任的任期未滿1半，由新竹縣政府派代時任參議的蕭烽政，代理鄉長職務2年餘。
秋振昌在上屆鄉長選舉時，決心回鍋競選，以無黨籍身分與當時擔任代表會主席的國民黨推出候選人葛忠義，及同為無黨籍的羅俊敏、陳世文競爭，最後以216票的差距，險勝葛忠義，再度擔任五峰鄉長。
秋振昌當時表示，他出身在地，期望回鄉服務，再造五峰。去年他曾一度因心血管疾病接受手術，後來出席公開活動時，也以「重新活過一次」的心情，繼續為五峰鄉服務。
不過，自2009年至今，五峰鄉連續3屆民選鄉長均涉入貪汙罪，先是秋賢明任內因經費核銷不實遭判刑，葉賢民則在2012年爆出向廠商索賄，且要求廠商招待喝花酒，遭批「吃相難看」，如今再傳秋振昌步上前2任鄉長後路，讓鄉民大為搖頭。
(中時)
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