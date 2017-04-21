扮聖母瑪麗亞 金卡戴珊被轟爆

金卡戴珊貼圖P在聖母瑪利亞上遭轟！（圖／取自IG、達志影像）

美國真人秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）可說是吸金一族，她近來還推出自家的「Emoji系列」表情符號，其中她的招牌豐臀就是貼圖之一，但有張她新推出的圖案，卻是將自己P圖在聖母瑪利亞上，引發不少網友不滿！

金卡戴珊新推出的表情符號系列，有她翹臀、比中指等不雅圖案，但深受部分網友喜愛，可最新推出的圖，卻是她化身聖母瑪利亞的圖案，她被砲轟不尊重宗教、不尊重上帝，許多網友更因不滿取消關注金卡戴珊。

其實不僅金卡戴珊，她的饒舌歌手老公肯伊威斯特，過去也用「Yeezus」在專輯名稱上，不過該字發音類似「Jesus」，也都曾被指太過自大。

(中時電子報)