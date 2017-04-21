五一勞動節慶祝大會 嘉義縣表揚優秀勞工

嘉義縣表揚優秀勞工，全國模範勞工由許滄仁獲選。（余信賢攝）

嘉義縣表揚優秀勞工，嘉義縣模範勞工由鄭文欽獲選。（余信賢攝）

嘉義縣106年五一勞動節慶祝大會21日於創新學院舉行，共表揚137名模範勞工、22家優良工會及22名優良會務人員，由縣長張花冠親自頒獎及合影，200多人熱鬧參與。

張縣長向全縣的勞工朋友表達誠摯的祝賀之意，嘉義縣勞動人口總數約27萬人，今日舉辦這場慶祝五一勞動節大會，是為了感謝基層勞工一年來的努力。張花冠強調，特別重視勞工朋友的福利，儘管縣庫拮据，仍克服困難，編列經費補助各工會辦理各項勞工教育、基層工會觀摩活動。

社會局局長楊健人指出，今年度137名模範勞工均是各行各業的翹楚，由全縣122個職業工會推薦所屬會員，經過公平公正公開評選，方能獲此殊榮，足為本縣勞工之楷模。

全國模範勞工由台灣糖業股份有限公司生物科技事業部包裝管理課課長許滄仁獲選，許滄仁由基層煮糖技術員做起，合計工作年資36年6個月，任事工作態度負責、盡職，協助ISO9001認証工作，順利取得認証，提昇公司產品信譽與形象。

嘉義縣模範勞工鄭文欽國小畢業後，從事縫紉西服製作的行業，從學徒開始一步一腳印的認真學習態度，累計出精緻的工作技能，生意絡繹不絕、有口皆碑。而曾明月小姐也是這次嘉義縣當選的模範勞工，出生於台北三峽，從小家境貧困被送往認養家庭當養女，小學畢業前夕養母生了一場大病，為了生計開始女工生活，短短幾年就從小妹做到廠長！與另一半南下到嘉義民雄創業，白手起家成立牛仔褲內外銷工廠，這些年來工廠也經營得有聲有色。

縣府配合五一勞動節，今年與嘉義市、台南、高雄、屏東及台東六個縣市共同推出「勞動節休閒旅遊場所優惠方案」，憑勞工身分證明文件即可在6縣市116家廠商享有優惠，嘉義縣市當地就有36家廠商提供優惠，讓辛苦工作一整年的勞工朋友，能在五月份至南台灣享受吃住玩樂。

(中時)