童趣處處 幼兒園變身中埔遊客中心

原本是嘉義縣中埔鄉幼兒園圓山分班的校園，現在改裝成為西拉雅國家風景區中埔遊客中心，正座園區以「童趣」為主題，處處可見到童真。（余信賢攝）

原本是嘉義縣中埔鄉幼兒園圓山分班的校園，現在改裝成為西拉雅國家風景區中埔遊客中心，正座園區以「童趣」為主題，處處可見到童真。（余信賢攝）

原本是嘉義縣中埔鄉幼兒園圓山分班的校園，現在改裝成為西拉雅國家風景區中埔遊客中心，正座園區以「童趣」為主題，處處可見到童真。（余信賢攝）

原本是嘉義縣中埔鄉幼兒園圓山分班的校園，現在改裝成為西拉雅國家風景區中埔遊客中心，正座園區以「童趣」為主題，處處可見到童真。（余信賢攝）

台灣已進入少子化，原中埔鄉公所幼兒園圓山分班由於學生人數大幅減少，因此將幼兒園與同仁國小合併，原本的校園空間將變成以童趣主題的中埔遊客中心，預計在5月底開放。

近幾年，台灣整體經濟環境不佳，造成年輕人不婚也不生小孩，而導致生育率下降，這種現現尤其在嘉義縣更加顯著。中埔鄉公所幼兒園圓山分班，在早期的學生可達100多人，但在105年時，只剩下30位學生。

中埔鄉長李碧菁便向嘉義縣政府提出將幼兒園遷入鄰近的同仁國小，因此同仁國小便增設了托兒所，中埔鄉公所幼兒園圓山分班也走入歷史。

由於圓山分班已經沒有學生，鄉公所便將這閒置的校園空間無償撥用給西拉雅國家風景區管理處，轉化成中埔遊客中心。由於遊客中心的前身的幼兒園，所以這棟建物設計的方式是以「童趣」的理念為出發點，建築物的外觀就是一座童話城堡以及護城河，門口還有泥塑的獨角仙，城堡上還有冰淇淋、脆笛酥餅乾等同去的概念元素。

整個中埔遊客中心加上旁邊的圓山步道，佔地大約2500坪，整建經費將近4000萬，工程在去年八月份動工，今年四月底可以全部完工，未來全年開放 只有除夕休息，加上台三線及139線景點串連，預估可分散阿里山的遊客量。

西拉雅國家風景區管理處技正林志漢表示，希望台電公司配合遊客中心周邊電纜電線杆地下化，增加整體門面景觀，而電纜地下化的費用，雙方可以進一步討論。

中埔鄉長李碧菁表示，幼兒園這棟建築物的本身結構良好，且位處台三線及嘉139線交匯處，交通便利，為了活化空間，創造其再生價值。我們向西拉雅國家風景區管理處爭取在此設立遊客中心，本所無償提供建築物，期望能藉由遊客中心結合周遭旅遊景點，為中埔鄉帶來更多更大的經濟效益。

(中時)