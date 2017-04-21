上尉軍官變造成績想「被退伍」 涉偽造文書

陸軍光電飛彈廠李姓上尉飛彈技術官，從軍18年，論資排輩即將升為少校，但他涉及軍中採購弊案，急著想退伍，竟竄改體測成績數據，把不合格變合格後送件，少校人評會核對數據發現有誤才揭發，李男坦承不諱，桃檢依偽造文書罪嫌聲請簡易判決。

38歲李姓上尉技術官，19歲即投身軍旅，軍方去年辦理人事升遷評比時，將年資到的李男列為少校候補人選，要他提供體能鑑測成績單影本，李男9月5日施測完，當晚就在台中住處，以影印、剪貼、複印方式偽造體測成績，並繳回陸軍光電飛彈廠人事單位，參加少校人事評議候選。

人事官去年12月查驗候選人資料時，發現李男的體測影本和國軍基本體能鑑測網的成績不符，伏地挺身從42提高到47次、3000公尺跑步從17分48秒縮短為15分34秒，兩項成績從「59、42分」、改為「68、60分」，原「不合格」欄位全都變成「合格」，依偽造文書罪嫌送辦。

李男坦承偽造體測成績，坦言因涉及軍中採購弊案，一審雖獲判無罪，但檢方上訴到二審，案子仍在審理中，官司纏身在軍中被貼上標籤，心力交瘁，早萌生退意，但若升上少校就必須再多待幾年，才會「故意」捏造成績，讓自己「被退伍」。桃檢偵結，依偽造文書罪嫌聲請簡易判決處刑，並建請法官依利用公務員職務機會，加重其刑1/2。

(中時)