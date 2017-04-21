南韓：北韓飛彈潛艦進度尚不明朗

韓聯社21日報導，美國《華盛頓自由燈塔》20日引用聯合國報告報導稱，北韓可能對新浦級潛艦（鯨魚級）進行改裝，使其可連發多枚潛射彈道飛彈（SLBM），南韓軍方負責人21日表示需進一步分析，持謹慎態度。

南韓軍方負責人表示，北韓投入新浦級潛艇試射潛射飛彈，但是否完成了發射管改造仍需縝密分析，但這一說法不屬實的可能性較大。

北韓新浦級潛艦只有一根發射管，一次只能發射一枚潛射飛彈。據悉，北韓正在建造能發射3發以上飛彈的3000噸級新型潛艦。

(旺報)