高惡性乳癌 化療加標靶　延長存活期

(達志)

得了乳癌，而且是高惡性乳癌，怎麼辦？

根據104年公佈的國人死因統計結果，惡性腫瘤居十大死因首位，占所有死亡人數的28.6%，而乳癌在十大癌症死因中佔第四位，其中高惡性乳癌是影響存活率高低的關鍵，為了解開高惡性乳癌的致命危險因子，長庚乳癌團隊分析臨床診治資料發現，患者年齡是否大於70歲及癌細胞轉移的部位區別，是影響高惡性乳癌是否復發與存活高低的重要危險因子。

長庚醫院林口總院一般外科乳癌治療中心主任陳訓徹表示，乳癌治療臨床上第一時間會從發病者年齡、身體狀態來鑑別其是否為惡化、轉移的高危險群。所謂高惡性乳癌是指乳癌第一次開刀治療後二年之內就復發，或復發時有二個以上臟器的轉移，例如肺、肝、腦部轉移，或是三陰性乳癌。乳癌在病理組織學分化上屬於分化比較不好的第三等級，也列為高惡性。

高惡性乳癌令乳癌病友及家屬心驚恐慌，但隨著藥物與醫療技術精進，高惡性乳癌如果積極治療，一樣有助延長存活。法國跨醫學中心觀察型研究顯示，轉移性乳癌第一線治療使用化療合併標靶，相較於僅使用化療，明顯改善存活率；從化療的19.8個月延長至27.7個月，並降低3成死亡風險。

乳癌病人應該如何提升自己的免疫力呢？最好的方式就是維持健康的飲食習慣。由於腫瘤本身及治療方法都會影響病人的食慾及進食能力，因此會造成體重減輕，連帶的影響到免疫系統，使抵抗力變弱，但是一個病人最後會不會痊癒，和免疫系統非常有關係，所以對於乳癌病人的叮嚀是，營養一定要均衡。多元化的均衡飲食就是最好的營養原則，簡單來說就是雞鴨魚肉、水果青菜、牛奶豆漿、粥粉麵飯什麼都要有，所以病友們應勉勵自己多方面的攝取營養，有效提升自己的免疫系統。

心情也是影響到免疫力的一個重要因素，隨時保持心情愉悅，有親友的陪同與打氣，一起度過治療的過程。相信科學證據、信任醫療團隊、堅定自身信仰，身心靈要兼顧並且正面思考對治療產生信心，有信心才會勇敢接受治療，迎接美麗新生。

現在的乳癌藥物臨床試驗結果持續有重大進展，陳訓徹主任指出，和從前相比，醫界更能掌握高惡性轉移性乳癌的危險因子，並準確預測病情發展，醫師在擬定高惡性乳癌治療策略時，也有更多參考方針。病友要維持健康的生活習慣，抱持希望、積極治療，用樂觀的心讓生命活得更久、更美、更好。

(中時電子報)