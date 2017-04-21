整治筏子溪引恐慌 中市府：整頓景觀環境不拆房
台中市議員陳淑華接獲筏子溪兩側農戶陳情，表示近日接到市府公文，指稱清查中清路以南筏子溪東側300公尺、西側200公尺範圍內農地使用情況，並載述法條罰則，加上市府沒有詳細解釋，一問三不知，引發居民恐慌。市府秘書長黃景茂表示，處理方向是景觀環境整頓，並不是要去拆除房子，主要處理方向朝廢棄物、雜草處理及農地清查。
由於筏子溪兩側居民，近期紛紛收到市府的公文表示限期回復農業使用，造成西屯、南屯筏子溪兩側居民人心惶惶。
陳淑華今天（21日）邀集市府秘書長黃景茂、農業、都發、經發、環保、建設等局副局長，西屯區筏子溪兩岸的在地里長，包括龍潭里長張清文、廣福里長吳棟財、福安里長張清和、福和里長李鳳珍、協和里長馮長山，及市政顧問陳瑞德與會，與市府面對面溝通協調。
對此，陳淑華建議市府針對筏子溪周邊景觀環境整頓計畫不要急著執行，並請市府做好筏子溪長程規畫後，在地方召開說明會，有完整配套後，做好溝通協調再來整體開發執行。
「居民打電話到市府各單位詢問，得到後續政策還不清楚的回答，造成民眾恐慌！」陳淑華強調，民眾並不反對市府對筏子溪有所政策，但必須要先跟地方溝通後。
她以韓國首爾青溪川治理為例，當時主政者李明博共辦了4000多次說明會，並親自參與700多次說明會，排除種種困難成功整治，「請市府不要關在辦公室悶著頭做，到地方聽民眾心聲」。
與會的前議員陳瑞德請市府提出長程開發計畫，當地里長也為居民發聲，市府基層官員的說明，讓民眾感受到要拆房子的訊息，筏子溪底的髒亂，不見第三河川局積極清理，還向市府建言，政府不要「溪底放著讓它髒亂，卻要整頓田底的」。
黃景茂表示，市政府處理方向是景觀環境整頓，並不是要去拆除房子，主要處理方向朝廢棄物、雜草處理及農地清查；此外，針對廣告物限期改善、拆除，還有筏子溪周邊建物外觀整理，包括外牆顏色、斜屋頂等。
至於違章工廠則是台中市一體適用的標準，2015年1月1日新建違章工廠拆除，黃景茂強調並沒有針對筏子溪周邊其他房子做處理。
(中時)
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