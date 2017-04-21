背後砍舊愛 檢家暴起訴法官改判殺人未遂

65歲王姓遊覽車司機疑因感情生變，去年11月28日下午闖入李姓前女友開設的早餐店後，持放在店內的50公分長鐮刀朝背對他的李女頭、頸砍殺數刀後逃逸，李女一度失去意識幸好在送醫後撿回一命，新北地院今依殺人未遂罪判王男5年4月徒刑。

判決指出，王男以往都會到三樹路的李女早餐店幫忙，但後來疑因感情生變爆發口角後，李女就要求王男不要再來早餐店，但去年11月28日上午王男喝酒寫下一封遺書後，在下午1時許跑到早餐店，持原本放在店中清理環境的鐮刀砍殺正在清潔打掃的李女頭、後頸部等處後逃逸，李女逃出店外求助，並在送醫前一度失去意識，幸經急救後逃過一死。警方也循線逮獲意圖服農藥自殺的王男。

判決指出，案發時王男是趁李女毫無防備、背對著他的時候行凶，與檢方起訴的家暴罪不同，審結後改依殺人未遂罪判5年4月徒刑，可上訴。

(中時)