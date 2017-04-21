如何提高乳癌治療反應 延緩惡化？

(達志)

乳癌是台灣女性最好發的癌症，罹患乳癌對於女性而言是一大恐懼，如果確診為病情進展快速的乳癌類型，更令患者驚慌。

乳癌治療越來越進步，隨著各種抗癌藥物的問世，即使過去治療上較為困難的三陰性乳癌，現在也有機會提高化療兩倍反應率、腫瘤惡化延緩延長兩倍。中山醫學大學附設醫院乳房及內分泌外科姚忠瑾主任表示，三陰性乳癌是兩種荷爾蒙接受體都是陰性且HER2也為陰性的腫瘤，侵犯性較高、分化較差、惡化較快、較容易轉移，且治療方式只有化療，所以五年內的死亡率較其他亞型為高。

如果得到三陰型乳癌，怎麼辦？雙和醫院血液腫瘤科主任趙祖怡安慰病人不要太害怕，要先跟醫師討論，採取最好的方案治療。妥善照顧日常生活也十分重要，趙祖怡主任鼓勵病患一定要持續運動，一個病人最後會不會痊癒，和免疫系統非常有關係，透過持續運動可增加免疫力，不過所謂的運動可不是只有走走路、散散步就可以了，必須兼顧到心肺功能、肌肉力量和身體協調性這三部分。

心肺功能的訓練方法包括跑步、走路、騎腳踏車、游泳；肌肉力量的訓練則是可以透過訓練核心肌群、啞鈴舉重、仰臥起坐、深蹲動作等方式來增加肌肉量，肌肉多寡和預後非常有關；第三是協調性訓練，球類運動、瑜珈伸展都是非常好的協調性運動。趙祖怡主任鼓勵病患，每星期都兼顧這三項，才是完整運動。

乳癌病人不要害怕，信任醫療團隊、相信科學證據，內心如果有疑慮全部講出來，和醫師仔細溝通、討論之後再決定要不要治療、如何治療；現在的癌症治療和20年前差異非常大、非常進步、非常人性化，和醫療團隊討論出最適合妳的治療策略，並勇敢積極接受治療，隨時保持正面樂觀的態度面對疾病，迎接美麗新生。

(中時電子報)