桃園農業局：有機蔬菜測出農藥 不得供應學校午餐

桃園市府今年標列2500萬元推廣有機農業，去年10月到今年2月底，市府針對有機蔬菜進行抽查，其中殘餘農藥部分不合格率為3.4％，標示不合率為5.6％；農業局長郭承泉21日在議會時表示，各種蔬菜都有農藥殘餘量規定，但有機蔬菜要求零檢出，只要驗出農藥就會移請中央撤銷認證，並不得供應學校營養午餐。

(中時)