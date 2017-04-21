環境教育繪本創作 搭起人與環境橋梁
市府環保局舉辦「環境教育繪本創作比賽」，共吸引42件作品參選，桃園市長鄭文燦21日頒獎表揚多位獲獎作者，得獎作品公開展覽，並有作品賞析與繪本說演，希望向民眾推廣環境教育觀念，希望透過圖文並茂的繪本，搭起人與環境之間的橋梁。
這次獲得親子創作組第一名彭于恩、李沛庭母子，作品為《方便的水溝仔》，內容述說一個水道堵塞的故事，故事裡的人們為圖方便，隨意汙染小溪，最終給大家帶來一場災難，貼近真實生活；另外，青年創作組第一名陳冠廷的《魔法師爺爺》，故事中的爺爺施加「環保魔法」，要將發高燒又咳嗽的「地球小姐」種種病症「變不見」，充滿環境教育的意義。
社會創作組第一名林柑萍《桃蛙園記》諧音桃花源記，則以桃園731保護區濕地的實際案例，講述台北赤蛙的復育過程，將樹蛙擬人化以增加趣味，表達了生態復育的重要性。
(中時)
關鍵字：環境教育繪本
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