山老鼠盜檜木 竟利用螢光棒做記號

宜蘭檢、警、林等單位聯手，破獲兩大山老鼠集團，查扣紅檜、扁柏、檜木精油等證物，初估市價達400餘萬元。（李忠一攝）

羅東林管處發現轄管林班地有山老鼠集團企圖竊取紅檜、扁柏，遂通報檢、警聯合查緝，今天（21日）宣布破獲2大山老鼠集團，警方指出，集團將從山上竊取的漂流木埋在蘭陽溪沙地內，還插螢光棒做記號，再趁夜挖出檜木。

羅東林管處祕書周真坪指出，由於檜木有特殊香味，陸客愛不釋手，因檜木需求高，遂有不法人士雇用山老鼠盜伐原始林。

去年6月林管處發現有山老鼠集團利用曳引機、怪手、改裝高腳吉普車進入國有林班地犯案，而入侵林班地是分屬李姓、葉姓男子為首的兩大山老鼠集團。

警方與林務人員在山中日夜埋伏，期間動員人力達536人次。警方發現，以李姓男子為首的山老鼠集團趁颱風季期間，從山上拖走風倒木，並以種植西瓜整地為掩護，將檜木埋在蘭陽溪旁的沙地中。

警方指出，山老鼠集團埋下十幾塊檜木後，前後在沙地上插上上百支螢光棒作為記號，待入夜後循螢光棒發出的微光再挖出檜木。

去年12月與今年1月、3月間檢警擴大搜索後，在宜蘭、花蓮等22處查獲犯罪工具、紅檜、扁柏等證物，逮獲李姓、葉姓男子為首的集團成員37人，羈押4人，查扣紅檜、扁柏漂流木88件，提煉檜木精油有137公升，初估市價達400萬餘元。

宜蘭地檢署主任檢察官薛植和表示，立法院在去年底修正森林法，民眾購買木頭，即使不知道這是贓物，還是可以沒收，呼籲民眾不要去購買來路不明的木頭。

(中時)