農博發現紅火蟻 議員諷：應設第九專區

桃園農會博覽會22日將試營運，但卻有928個紅火蟻丘，議員諷刺為第九專區。（甘嘉雯翻攝）

插上黃旗處就是發現紅火蟻丘的所在。（甘嘉雯翻攝）

桃園農業博覽會試營運22日起至5月14日止在新屋氣象站旁農博基地舉行，共計23天，基地面積約30公頃，市議員謝彰文、黃敬平等人痛批，場區應該再加上第九專區「紅火蟻特區」才對，因為農博未演先轟動，在會場及周邊農地發現多達928處蟻丘，發生施工工人被咬傷的情事，現場插滿警告黃旗蔚為大觀，農業局長郭承泉表示，已經做好防治。

桃園市是紅火蟻重災區，至今仍有5萬公頃農地淪陷，連明天登場的桃園農業博覽會都發現紅火蟻蹤跡，郭承泉表示，已要求苗圃參加公共工程投標，必須檢具土地無紅火蟻證明，作為防治第一步，至於農博現場發現紅火蟻，目前發現928個蟻丘都防治完成，農博活動期間，只要發現蟻丘都會立刻撲殺。

謝彰文表示，中壢區紅火蟻發生率為44.3％、其次是觀音為41.9％，新屋則由最高點的65％下降至31.5％，其中中壢不降反升，新屋則初見成效，可見紅火蟻防治還是決心問題，2014年至2016年，防治經費由4341萬增加到2億4000萬，增加5.5倍，但是紅火蟻防治績效有限，應該提高防治覆蓋率，除了公有土地和農地以外，私人土地也應納入防治範圍。

(中時)