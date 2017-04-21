便民！普悠瑪432車次27日起加開七堵站

普悠瑪432車次27日將加開停靠七堵車站。（張穎齊翻攝）

台鐵普悠瑪樹林開往台東之432車次將在27日，松山站與宜蘭站間增加七堵停靠站，為往返花東的基隆市民更添增方便。

對基隆市民來說，普悠瑪432車次未停靠基隆市，導致基隆市民每次乘車都需要到松山車站搭乘，十分不便。後經由立委蔡適應向台鐵反映後，台鐵決定微調，27號始增加七堵停靠站，並會在24號上午10時召開記者會說明。

另外，台鐵七堵車站三樓因空調受損造成里民使用不便，做為正光里民活動中心，蔡適應將聯合台鐵、七堵區公所、正光里長進行會勘。

(中時)